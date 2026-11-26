{"_id":"6b07f5b14189df013c0fd8df","slug":"video-major-road-accident-on-the-cod-bridge-in-the-railbazar-area-of-kanpur-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर के रेलबाजार क्षेत्र स्थित सीओडी पुल पर भीषण सड़क हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर के रेलबाजार थानाक्षेत्र स्थित सीओडी पुल पर गुरुवार सुबह ओवरटेक के दौरान डिवाइडर से टकराकर दूसरी लेन में पलटी तेज रफ्तार कार के नीचे दबने से पल्सर सवार सेना के सूबेदार बाबू सिंह (42) की मौके पर ही मौत हो गई। जैसलमेर में तैनात बाबू सिंह छुट्टी पर घर आए थे और कचहरी जा रहे थे, वहीं कार सवार हमीरपुर निवासी परिवार के चार सदस्य घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में एलएलआर अस्पताल रेफर किया गया है।

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