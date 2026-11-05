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कानपुर: परमट में मां लक्ष्मी मंदिर 51 लख रुपए से सजाया गया

Shikha Pandey

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:34 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:34 PM IST







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परमट में मां लक्ष्मी मंदिर 51 लख रुपए से सजाया गया। मंदिर में 10, 20, 50 और 100 के नोट से मनमोहक सजावटी की गई।

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