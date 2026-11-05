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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Maa Lakshmi Temple in Parmat decorated using currency notes worth Rs 51 lakh

कानपुर: परमट में मां लक्ष्मी मंदिर 51 लख रुपए से सजाया गया

Thu, 05 Nov 2026 11:34 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:34 PM IST
Maa Lakshmi Temple in Parmat decorated using currency notes worth Rs 51 lakh
परमट में मां लक्ष्मी मंदिर 51 लख रुपए से सजाया गया। मंदिर में 10, 20, 50 और 100 के नोट से मनमोहक सजावटी की गई।
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