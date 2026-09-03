{"_id":"6a9956e83f9546666c05e103","slug":"video-kursauli-village-gripped-by-fever-panchayat-officials-claim-of-carrying-out-sanitation-work-proves-false-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बुखार की चपेट में आया कुरसौली गांव, पंचायत अफसरों का सफाई कराने का दावा निकला झूठा, लगा कूड़े का अंबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: बुखार की चपेट में आया कुरसौली गांव, पंचायत अफसरों का सफाई कराने का दावा निकला झूठा, लगा कूड़े का अंबार

कानपुर ब्यूरो

Updated Thu, 03 Sep 2026 04:45 PM IST Updated Thu, 03 Sep 2026 04:45 PM IST







Link Copied



कल्याणपुर ब्लॉक का कुरसौली गांव एक बार फिर से बुखार की चपेट में है। करीब दो दर्जन से अधिक लोग बुखार से ग्रसित हैं।बुधवार को पंचायत अफसरों ने गांव में सफाई अभियान चलाने की बात कही लेकिन गांव के पास नहर रोड पर बस्ती के निकट कूड़े का अंबार लगा हुआ है जो अफसरों की पोल खोल रहा है। ... और पढ़ें

विज्ञापन