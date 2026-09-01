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कानपुर: विजय नगर में चोरी करते युवक को रंगेहाथ पकड़ा, भीड़ ने रस्सी से बांधकर जमकर पीटा

कानपुर ब्यूरो

Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 01:59 PM IST







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कानपुर में फजलगंज थाना क्षेत्र के विजय नगर में सोमवार को चोरी करते पकड़े गए एक युवक को भीड़ ने रस्सी से बांधकर जमकर पीटा। युवक लोडर में सामान रखकर ले जाने का प्रयास कर रहा था। तभी बस्ती के लोगों ने उसे रंगेहाथ पकड़ लिया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई कर दी और पुलिस को सूचना दी। ... और पढ़ें

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