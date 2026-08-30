{"_id":"6a946c907760f4098609e349","slug":"video-kanpur-woman-shot-dead-police-investigating-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर ब्यूरो

Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST







Link Copied



कैंट थानाक्षेत्र के शक्ति चौराहे के पास महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बाइक से दो आरोपी आए और गोली मारकर मौके से फरार हो गए। ... और पढ़ें

विज्ञापन