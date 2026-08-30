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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Woman shot dead; police investigating

कानपुर: महिला की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 11:16 PM IST
Kanpur: Woman shot dead; police investigating
कैंट थानाक्षेत्र के शक्ति चौराहे के पास महिला की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। बाइक से दो आरोपी आए और गोली मारकर मौके से फरार हो गए।
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