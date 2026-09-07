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कानपुर: पनकी रतनपुर गांव में जलभराव, दो महीने से भरे पानी से ग्रामीणों को बीमारी का खतरा

कानपुर ब्यूरो

Updated Mon, 07 Sep 2026 11:17 AM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 11:17 AM IST







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पनकी रतनपुर गांव में जलभराव की समस्या है। जल निकासी की व्यवस्था न होने के कारण आसपास का सारा पानी आकर गांव में भर गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि जलभराव की समस्याओं को लेकर नगर निगम, सांसद, विधायक व पावर प्लांट के अधिकारियों के यहां तक कई बार गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ... और पढ़ें

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