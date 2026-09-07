घर में धधकी आग: जहरीले धुएं में फंसे लोग, लैडर से तीन को निकाला, आसपास के फ्लैट भी कराए खाली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 07 Sep 2026 10:53 AM IST
सार
Kanpur News: घर में आग लगने से हड़कंप मच गया। दूसरी छत पर पहुंचाकर अन्य लोगों और दो कुत्तों को बचाया गया।
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विस्तार
स्वरूप नगर थाना क्षेत्र में गैस्ट्रो लीवर रतन हॉस्पिटल के पास सोमवार तड़के एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग और जहरीले धुएं के बीच घर में कई लोग फंस गए। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सामने से आग और धुआं इतना अधिक था कि घर के भीतर से प्रवेश संभव नहीं था। ऐसे में फायर कर्मियों ने बाहर से लैडर लगाकर दूसरी मंजिल पर फंसे तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल भेजा।
अग्निशमन विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह 4:47 बजे मिनी कंट्रोल से आग की सूचना मिली थी। संवेदनशीलता को देखते हुए कर्नलगंज और लाटूश रोड फायर स्टेशन से दमकल भेजी गई। आग की विकरालता को देखते हुए मीरपुर और फजलगंज से भी अतिरिक्त फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए। आग पूरे घर में फैल चुकी थी और अंदर कई लोग फंसे थे। उनके साथ दो कुत्ते भी मौजूद थे।
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अग्निशमन विभाग के मुताबिक, सोमवार सुबह 4:47 बजे मिनी कंट्रोल से आग की सूचना मिली थी। संवेदनशीलता को देखते हुए कर्नलगंज और लाटूश रोड फायर स्टेशन से दमकल भेजी गई। आग की विकरालता को देखते हुए मीरपुर और फजलगंज से भी अतिरिक्त फायर टेंडर मौके पर बुलाए गए। आग पूरे घर में फैल चुकी थी और अंदर कई लोग फंसे थे। उनके साथ दो कुत्ते भी मौजूद थे।
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फायर कर्मियों ने जोखिम उठाते हुए रेस्क्यू शुरू किया। प्रवेश मार्ग बंद होने के कारण लोगों को दूसरे रास्ते से सुरक्षित निकाला गया। तीन लोगों को लैडर के जरिये दूसरी मंजिल से बाहर निकाला गया और अस्पताल भेजा गया। वहीं, फंसे अन्य लोगों और दोनों कुत्तों को दूसरी छत पर सुरक्षित पहुंचाकर बाहर निकाला गया।
आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी एहतियातन बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों ने आग को सीमित करते हुए पूरी तरह बुझा दिया। त्वरित रेस्क्यू और अग्निशमन कार्रवाई के चलते अग्निकांड में कोई जनहानि नहीं हुई।