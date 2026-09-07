उन्नाव: गंगा के बढ़े जलस्तर में बह गया शिवराजपुर-कालीमिट्टी मार्ग, बढ़ी लोगों की मुश्किलें

उन्नाव: गंगा के बढ़े जलस्तर में बह गया शिवराजपुर-कालीमिट्टी मार्ग, बढ़ी लोगों की मुश्किलें
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 07 Sep 2026 10:43 AM IST
सार
Unnao News: शिवराजपुर-कालीमिट्टी मार्ग गंगा के बढ़े जलस्तर में बह जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।
विज्ञापन
विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें
गंगा के बढ़े जलस्तर से कटान की चपेट में आया शिवराजपुर-कालीमिट्टी मार्ग सोमवार सुबह पानी में बह गया। पानी दोनों ओर पार हो जाने से लोगों का पैदल आवागमन बंद हो गया। इससे 50 गांवों के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने मजदूरों के जरिए बोरियां लगाकर मार्ग को बचाने की कवायद शुरू की है। मालूम हो कि यह मार्ग शिवराजपुर के जरिए कानपुर को जोड़ता है। पूर्व में कटान के चलते इससे वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था।
विज्ञापन