उन्नाव: किराना दुकानदार पिता-पुत्र से 30 हजार की लूट, जांच में जुटी पुलिस

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रविवार रात लगभग आठ बजे वह दुकान बंद कर पिता हरिश्चंद्र के साथ बाइक से घर जा रहे थे। जेब में बिक्री के लगभग 30 हजार रुपए थे। रसूलपुर-गदियनखेड़ा मार्ग पर सीतारामखेड़ा गांव के पास सड़क पर खड़े दो लोगों ने उनकी बाइक रोक ली और पिता हरिश्चंद की जेब से पड़े 30 हजार की नकदी छीन ली। पिता के बाद लुटेरे बेटे की भी तलाशी लेने लगे तो दोनों ने विरोध किया। जिस पर लुटेरों ने दोनों से मारपीट की और पीछे आई दो बाइकों के साथ बैठकर भाग निकले।लुटेरों के भागने के बाद बेटे ने रूरी चौराहे ग्रामीणों को सूचना दी। तब ग्रामीणों ने एक बाइक सवार दो बदमाशों को चौराहे पर पकड़कर पुलिस के सिपुर्द कर दिया। वहीं दूसरी बाइक सवार अन्य दो बदमाश मौके से भाग निकले। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बेहटामुजावर थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि जांच की जा रही है।