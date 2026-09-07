इटावा: स्लीपर बस में लगी भीषण आग, 40 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, अफरा-तफरी

विज्ञापन

फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में हरसौली गांव के पास बस हाईवे पर जा रही थी, तभी उसमें अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। यात्रियों ने आनन-फानन में बस से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान की ओर भागकर जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि यात्रियों का सामान निकालने का मौका तक नहीं मिला। बस में रखा यात्रियों का कीमती सामान, जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन और जरूरी दस्तावेज समेत अन्य सामान जलकर राख हो गया।सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया और यात्रियों से घटना की जानकारी ली। पुलिस ने यात्रियों को दूसरी बसों की व्यवस्था कराकर उनके गंतव्य के लिए रवाना कराया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।