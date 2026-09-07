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कानपुर: जिस आंगन में गूंजती थीं बेटियों की किलकारियां, वहां पसरा मातम; पिता और तीन बेटियों के शव पहुंचे गांव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,कानपुर
Published by: प्रसून शुक्ला
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:59 AM IST
सार
Kanpur News: जिस आंगन में कभी बेटियों की किलकारियां गूंजती थीं, वहां अब मातम और सन्नाटा पसरा है। साढ़ थाना क्षेत्र के हिरनी गांव में रविवार को दो मंजिला कच्चा मकान ढहने से जान गंवाने वाले पिता और उनकी तीन बेटियों के शव पोस्टमार्टम के बाद रात करीब दो बजे गांव पहुंचे।
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हिरनी गांव हादसा
- फोटो : amar ujala
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चारों शव एक साथ घर पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। रात से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे मकान अचानक भरभराकर ढह गया था। मलबे में गृहस्वामी मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां दब गई थीं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से मुकेश सिंह और उनकी बेटियां माया, पल्लवी व नीतू को बाहर निकाला गया था। पतारा अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया था।
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हिरनी गांव हादसा
- फोटो : amar ujala
आधी रात के बाद गांव पहुंचा चारों का शव
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात करीब दो बजे मुकेश सिंह और उनकी तीनों बेटियों के शव हिरनी गांव पहुंचे। एक साथ चार शव घर पहुंचने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर जुटे रहे। हर किसी की आंखें नम थीं।
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हिरनी गांव हादसा
- फोटो : amar ujala
जिस घर में थी चहल-पहल, वहां पसरा सन्नाटा
हादसे से पहले इसी घर में बेटियों की किलकारियां और परिवार की चहल-पहल सुनाई देती थी। रविवार को दो मंजिला कच्चा मकान भरभराकर गिरा तो कुछ ही पलों में पूरा घर मलबे के ढेर में बदल गया। अब जिस आंगन में बेटियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां चार अपनों की मौत के बाद मातम पसरा है। मकान का मलबा परिवार की खुशियों के उजड़ने की कहानी बयां कर रहा है।
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मृतक माया
- फोटो : amar ujala
मलबे से निकली थी चौथी बेटी काजल
मकान गिरने के बाद मलबे में मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां दब गई थीं। राहत-बचाव में जुटे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काजल को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल काजल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। काजल की हालत स्थिर बताई जा रही है।
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मृतक नीतू
- फोटो : amar ujala
हिरनी गांव में हादसे की टाइम लाइन
-रविवार सुबह करीब 10:15 बजे मकान धराशाई।
-सुबह 10:20 बजे ग्रामीण रेस्क्यू करने में जुटे।
-10:50 बजे पड़ोसी अंबुज ने पुलिस को दी सूचना।
- 11:02 बजे घटनास्थल पर पीआरवी पुलिस पहुंची।
-11:11 बजे सबसे पहले बेटी माया को निकाला।
-11:16 बजे पिता मुकेश को निकाला गया।
-11:24 बजे बेटी पल्लवी को निकाला।
-11:26 बजे साढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची।
-11:28 बजे घायल माया पतारा अस्पताल पहुंची।
-11:36 बजे बेटी नीतू को मलबे से निकाला।
-11:56 बजे बेटी काजल उर्फ लक्ष्मी को निकाला।
-01:15 बजे जाजमऊ व नरवल फायर ब्रिगेड पहुंची।
-01:28 बजे पतारा सीएचसी में एसीपी कृष्णकांत यादव पहुंचे।
-01:35 बजे पतारा अस्पताल में एसडीएम घाटमपुर पहुंचे।
-02:20 बजे मृत घोषित पल्लवी की सांस चलने की बात पर परिजन कानपुर ले गए।
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