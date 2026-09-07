कानपुर: जिस आंगन में गूंजती थीं बेटियों की किलकारियां, वहां पसरा मातम; पिता और तीन बेटियों के शव पहुंचे गांव

1 of 9 हिरनी गांव हादसा - फोटो : amar ujala

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चारों शव एक साथ घर पहुंचे तो परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। रात से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद हैं। रविवार सुबह करीब साढ़े दस बजे मकान अचानक भरभराकर ढह गया था। मलबे में गृहस्वामी मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां दब गई थीं। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। मलबे से मुकेश सिंह और उनकी बेटियां माया, पल्लवी व नीतू को बाहर निकाला गया था। पतारा अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने चारों को मृत घोषित कर दिया था।

2 of 9 हिरनी गांव हादसा - फोटो : amar ujala

आधी रात के बाद गांव पहुंचा चारों का शव पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रात करीब दो बजे मुकेश सिंह और उनकी तीनों बेटियों के शव हिरनी गांव पहुंचे। एक साथ चार शव घर पहुंचने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में मौके पर जुटे रहे। हर किसी की आंखें नम थीं।

3 of 9 हिरनी गांव हादसा - फोटो : amar ujala

जिस घर में थी चहल-पहल, वहां पसरा सन्नाटा हादसे से पहले इसी घर में बेटियों की किलकारियां और परिवार की चहल-पहल सुनाई देती थी। रविवार को दो मंजिला कच्चा मकान भरभराकर गिरा तो कुछ ही पलों में पूरा घर मलबे के ढेर में बदल गया। अब जिस आंगन में बेटियों की आवाजें गूंजती थीं, वहां चार अपनों की मौत के बाद मातम पसरा है। मकान का मलबा परिवार की खुशियों के उजड़ने की कहानी बयां कर रहा है।

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4 of 9 मृतक माया - फोटो : amar ujala

मलबे से निकली थी चौथी बेटी काजल मकान गिरने के बाद मलबे में मुकेश सिंह और उनकी चार बेटियां दब गई थीं। राहत-बचाव में जुटे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद काजल को मलबे से बाहर निकाला। हादसे में गंभीर रूप से घायल काजल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। काजल की हालत स्थिर बताई जा रही है।

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5 of 9 मृतक नीतू - फोटो : amar ujala