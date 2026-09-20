{"_id":"6aafc6931a1e56772f08318c","slug":"video-kanpur-waterlogging-and-damaged-road-at-sadar-tehsil-gate-causing-inconvenience-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: सदर तहसील के गेट पर जलभराव, सड़क टूटने की वजह से हो रही दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: सदर तहसील के गेट पर जलभराव, सड़क टूटने की वजह से हो रही दिक्कत

Himanshu Awasthi

Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 05:12 PM IST







Link Copied



वीआईपी रोड से कचहरी जाने वाली सड़क से कानपुर सदर तहसील को अंदर जाने वाले गेट पर सड़क टूटने की वजह से जलभराव हो गया है। इस रास्ते से तहसील आने-जाने वालों को इसी जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है। ... और पढ़ें

विज्ञापन