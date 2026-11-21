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कानपुर: आठ दिनों से टूटी है पानी की लाइन, रोज बना रही फव्वारा
शास्त्रीनगर में ज्ञान निकेतन स्कूल के पास पिछले करीब आठ दिनों से पानी की लाइन टूटी है। जलापूर्ति के वक्त सुबह और शाम यहां पर करीब पांच फीट का फव्वारा बन जाता है। इससे पूरे समय पानी बहता रहता है। पानी की इतनी बर्बादी के बावजूद अब तक जलकल ने इसके मरम्मत नहीं कराई है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार रोजाना पानी बहता था। इसके चलते इसे जुगाड़ से बंद करने की कोशिश की थी। हालांकि यह पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। कई बार जलकल के अधिकारियों से शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।
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