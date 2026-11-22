कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र के पटकापुर स्थित राधिका अपार्टमेंट अग्निकांड में 20 हजार रुपये के इनामी बिल्डर मोहित तिवारी ने रविवार को आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि पुलिस इसे गिरफ्तारी बता रही है। कोतवाली इंस्पेक्टर अमित पांडेय ने बताया कि मोहित तिवारी को गिरफ्तार किया गया है।

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उससे पूछताछ की जा रही है। 16 नवंबर की तड़के राधिका अपार्टमेंट में आग लगने से एक महिला और 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे के बाद अपार्टमेंट के निर्माण में मानकों की अनदेखी और अग्निसुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के आरोप लगे थे।