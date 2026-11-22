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कानपुर में आईआईटी क्रॉसिंग के पास रविवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से नानकारी निवासी सिमरन (28) की मौत हो गई, जिसका सिर और धड़ अलग-अलग पड़े मिले और मृतका की मां ने पति अमन कुमार पर ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रेम विवाह के बाद घरेलू खर्च व नौकरी को लेकर दोनों के बीच विवाद होता था, वहीं छह माह मायके में रहने के बाद दो सप्ताह पहले ही सिमरन पति की तबीयत खराब होने की जानकारी पर ससुराल लौटी थी और जीआरपी मामले की जांच कर रही है।

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