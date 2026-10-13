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कानपुर: पुलिस की कड़ी निगरानी में हो रहा बिठूर में मतदान, डीसीपी वेस्ट और अन्य अधिकारी कर रहे निरीक्षण

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 13 Oct 2026 10:41 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 10:41 AM IST







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बिठूर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए जरी मतदान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रहा है। प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी लगातर इस चुनाव के मतदान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी और प्रसाशन के अधिकारी हर बूथ और मतदान स्थल का गहनता से निरीक्षण किया। ... और पढ़ें

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