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कानपुर: रंगारंग डांडिया उत्सव का आयोजन, जमकर थिरके लोग
शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व के उपलक्ष्य में भव्य और रंगारंग डांडिया उत्सव का आयोजन किया गया। जूही, गोविंद नगर में आयोजित कार्यक्रम में डांडिया की धुनों पर लोग जमकर थिरके। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत पारंपरिक रीति-रिवाज के साथ आरती और पूजन से हुई, जिसके बाद पूरा माहौल भक्ति और उत्सव के रंग में सराबोर हो गया। कार्यक्रम में परमजीत सिंह, अरुण वर्मा, दौलत राम शर्मा, मनीष कुमार मिश्रा, ओम प्रकाश शुक्ला मौजूद रहे।
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