फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: Case registered after man swindled of ₹5.5 lakh on pretext of securing a job in Saudi Arabia

कानपुर: सऊदी में नौकरी लगवाने के नाम पर साढ़े पांच लाख ठगे, रिपोर्ट दर्ज

Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Tue, 13 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
Kanpur: Case registered after man swindled of ₹5.5 lakh on pretext of securing a job in Saudi Arabia
कैंट थाना - फोटो : अमर उजाला
कैंट थानाक्षेत्र में सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर युवक से 5.50 लाख रुपये ठग लिए गए। मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है। भज्जापुरवा निवासी इरशाद अली के मुताबिक, कुछ साल पहले सोशल मीडिया के जरिये उसकी पहचान बाराबंकी निवासी फैसल खान से हुई थी। फैसल ने खुद को सऊदी अरब की एक बड़ी कंपनी का मैनेजर बताकर नौकरी दिलाने का भरोसा दिया। इस पर इरशाद ने अपने दस्तावेज उसे दे दिए। आरोप है कि फैसल ने अपॉइंटमेंट लेटर भेजकर नकद और ऑनलाइन माध्यम से कई बार में 5.50 लाख रुपये ले लिए। नौकरी नहीं लगने पर इरशाद ने रकम वापस मांगी तो आरोपी ने गाली-गलौज कर धमकी दी। कैंट थाना प्रभारी अरविंद राय ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed