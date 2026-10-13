कानपुर: आरटीओ में डीटीसी का निरीक्षण, बाबुओं के कामकाज की जांच की, आवेदकों से सीधे बातचीत कर समस्याएं जानीं

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डीटीसी ने एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून और आरआई संतोष कुमार के साथ पहले आरटीओ कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। यहां अलग-अलग पटलों पर तैनात कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारी लाइसेंस भवन (सारथी भवन) पहुंचे। यहां लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और अन्य सेवाओं से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। लाइसेंस भवन में डीटीसी ने आवेदकों से बातचीत कर पूछा कि आवेदन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है। डीटीसी ने एआरटीओ प्रशासन कहकशां खातून और आरआई संतोष कुमार के साथ पहले आरटीओ कार्यालय के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया। यहां अलग-अलग पटलों पर तैनात कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारी लाइसेंस भवन (सारथी भवन) पहुंचे। यहां लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण और अन्य सेवाओं से जुड़े कार्यों की जानकारी ली। लाइसेंस भवन में डीटीसी ने आवेदकों से बातचीत कर पूछा कि आवेदन से लेकर दस्तावेजों के सत्यापन तक उन्हें किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है।

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आरटीओ कार्यालय में कामकाज की पारदर्शिता और आवेदकों को मिलने वाली सुविधाओं की हकीकत परखने के लिए उप परिवहन आयुक्त (डीटीसी) आरआर सोनी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बाबुओं के पटलों पर पहुंचकर कामकाज देखा और लाइसेंस भवन में आवेदकों से सीधे बातचीत कर समस्याएं जानीं। निरीक्षण के दौरान लंबित फाइलों, अभिलेखों के रखरखाव और आवेदकों के कार्यों के निस्तारण की स्थिति भी परखी गई।