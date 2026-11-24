{"_id":"6b055745c04cd6c5230ef394","slug":"video-kanpur-uproar-in-govind-nagar-market-over-sewer-line-excavation-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: गोविंद नगर बाजार में सीवर लाइन खुदाई को लेकर हंगामा, व्यापारियों ने बाजार बंद कर लगाया जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: गोविंद नगर बाजार में सीवर लाइन खुदाई को लेकर हंगामा, व्यापारियों ने बाजार बंद कर लगाया जाम

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:52 PM IST







Link Copied



गोविंद नगर बाजार में सीवर लाइन खुदाई को लेकर नाराज व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया और विरोध जताते हुए बाजार बंद कर जाम लगा दिया। व्यापारियों के प्रदर्शन और बाजार बंद रखने से क्षेत्र में कारोबार प्रभावित हुआ तथा जाम के कारण आवागमन करने वालों को परेशानी उठानी पड़ी। ... और पढ़ें

विज्ञापन