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कानपुर: बिल्हौर में किसान के ट्यूबवेल पर गंभीर हालत में मिला अज्ञात व्यक्ति

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 12 Nov 2026 11:45 AM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 11:45 AM IST







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कानपुर के बिल्हौर थाना क्षेत्र में बृहस्पतिवार सुबह एक किसान के ट्यूबवेल पर अज्ञात व्यक्ति गंभीर और लहूलुहान हालत में मिला। प्रत्यक्षदर्शी किसान के अनुसार, पहले से घायल दिख रहे इस व्यक्ति ने दोबारा लौटकर खुद पर बोतल से वार कर लिया। ... और पढ़ें

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