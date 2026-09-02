कानपुर: चोरी के विरोध में व्यापारियों ने बंद की मंडी, किया प्रदर्शन

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भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र की अगुवाई में व्यापारियों ने बुधवार को नौबस्ता गल्ला मंडी में कारोबार बंद करके धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान 10 दुकानों में हुई चोरी और चोरी के प्रयास के मामले के खुलासे की मांग उठाई। व्यापारियों ने कहा कि मंडी के अंदर थाना हनुमंत विहार होने और 12 सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद गल्ला मंडी में दुकानों में चोरियां हो गईं। कुछ व्यापारियों ने बुधवार को जब अपनी दुकानें खोली तो उन्हें छत तोड़ने का प्रयास की जानकारी हुई। इसके पूर्व भी कई बार नौबस्ता गल्ला मंडी में चोरी हो चुकी हैं लेकिन आज तक किसी भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है। इस मौके पर गोपाल शुक्ला, अर्जित गुप्ता, उदय भान सिंह पटेल, राजेंद्र मिश्र, अनुज त्रिपाठी, शिव परिहार, पंकज तोमर, रजत आदि मौजूद रहे।

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