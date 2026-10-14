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कानपुर: डायट नरवल में तीन दिवसीय ‘दक्ष’ प्रशिक्षण समाप्त, शिक्षकों ने सीखे नेतृत्व के गुर
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) नरवल के सभागार में माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए आयोजित तीन दिवसीय ‘दक्ष’ क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम बैच बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया।
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