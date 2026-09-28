{"_id":"6aba58f795b91121280a8058","slug":"video-kanpur-theft-worth-rs12-lakh-at-scrap-warehouse-incident-caught-on-cctv-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: स्क्रैप गोदाम में 12 लाख की चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चकेरी के कोयला नगर के भवानी नगर में स्क्रैप गोदाम में गेट का ताला तोड़कर घुसे चोरों ने नगदी, जेवरात समेत 12 लाख का माल पार कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऑटो में तीन शातिर कैद हुए है। जिसमें एक ऑटो लेकर बाहर खड़ा रहा। जबकि दो अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिए। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है।

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