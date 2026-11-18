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कानपुर: रेलबाजार के आजाद पार्क से छावनी के टचिंग ग्राउंड तक तनाव, मवेशी के अवशेष मिलने से भड़का आक्रोश

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 18 Nov 2026 05:54 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 05:54 PM IST







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रेलबाजार थाना क्षेत्र स्थित आजाद पार्क में मवेशी को काटकर उसके अवशेष छावनी के टचिंग ग्राउंड में फेंक दिए गए, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना से आक्रोशित पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया समेत भाजपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। ... और पढ़ें

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