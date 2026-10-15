{"_id":"6ad08968b930b6bed50e2219","slug":"video-kanpur-sugar-prices-set-to-rise-further-production-under-threat-due-to-heavy-rain-and-sugarcane-diseases-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: अभी और बढ़ेंगी चीनी की कीमतें, बारिश और गन्ने की बीमारी से उत्पादन पर संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कानपुर: अभी और बढ़ेंगी चीनी की कीमतें, बारिश और गन्ने की बीमारी से उत्पादन पर संकट
कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए गन्ना उद्यमियों ब्रज मोहन और राजीव नयन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका मुख्य कारण भारी बारिश और गन्ने की प्रजातियों में बीमारियां लगना है, जिससे फसल प्रभावित हुई है। उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि गन्ने के उचित दाम नहीं मिले, तो किसान विवश होकर गन्ने की फसल से मुंह मोड़ सकते हैं और दूसरी फसलों की तरफ रुख कर सकते हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।