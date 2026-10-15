कानपुर: अभी और बढ़ेंगी चीनी की कीमतें, बारिश और गन्ने की बीमारी से उत्पादन पर संकट

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कानपुर स्थित नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने आए गन्ना उद्यमियों ब्रज मोहन और राजीव नयन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में चीनी की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इसका मुख्य कारण भारी बारिश और गन्ने की प्रजातियों में बीमारियां लगना है, जिससे फसल प्रभावित हुई है। उद्यमियों ने चेतावनी दी है कि यदि गन्ने के उचित दाम नहीं मिले, तो किसान विवश होकर गन्ने की फसल से मुंह मोड़ सकते हैं और दूसरी फसलों की तरफ रुख कर सकते हैं।

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