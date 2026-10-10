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कानपुर: CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का विरोध-प्रदर्शन
चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शनिवार दोपहर रामादेवी फ्लाईओवर पर सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव खालिद रजा कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव आयुक्त के पुतले को फांसी देने पहुंचे थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और सपाइयों के हाथ से पुतला छीनकर जीप में रख लिया। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद पुलिस खालिद रजा को हिरासत में लेकर थाने ले गई।
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