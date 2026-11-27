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कल्याण्पर ब्लॉक के कुरसौली में एक सप्ताह पहले नल की सफाई के दौरान निकाली गई सिल्ट अब तक सड़क से नहीं उठवाई गई है। सड़क पर जगह-जगह जमा सिल्ट से राहगीरों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। सिल्ट के आसपास गंदगी फैलने के साथ ही बदबू भी उठ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सफाई के नाम पर सिल्ट निकालकर सड़क पर छोड़ दी गई, लेकिन जिम्मेदारों ने उसे हटवाने की जहमत नहीं उठाई। इससे सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जल्द सिल्ट हटवाने की मांग की है।

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