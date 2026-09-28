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कानपुर: श्याम नगर पुल की हालत जर्जर, हादसे का खतरा

Shikha Pandey

Updated Mon, 28 Sep 2026 05:39 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 05:39 PM IST







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चकेरी का श्याम नगर पुल जर्जर हालत में है। पुल में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। पुल से सरिया भी दिख रही है। कभी भी हादसा हो सकता है। जिम्मेदार पुल की मरम्मत के लिए सुध नहीं ले रहे है। ... और पढ़ें

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