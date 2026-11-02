{"_id":"6ae8b26f1977154c690abbe3","slug":"video-kanpur-shops-selling-idols-begin-to-get-decked-out-as-diwali-approaches-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही सजने लगीं मूर्तियों की दुकानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर: दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही सजने लगीं मूर्तियों की दुकानें

Shikha Pandey

Updated Mon, 02 Nov 2026 09:25 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 09:25 PM IST







Link Copied



दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही गणेश लक्ष्मी की दुकानें सजने लगी है। सोमवार शाम तक पूरा माल आ गया। मंगलवार से चकेरी के श्याम नगर चौराहे पर गणेश लक्ष्मी की बिक्री शुरू हो जाएगी। ... और पढ़ें

विज्ञापन