फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun

यूपी में वकील का कत्ल: कानपुर के मोनू को दी गई थी 10 लाख की सुपारी; अपहरण के बाद ही दबाया गला; फिर किया ये काम

Tue, 03 Nov 2026 07:49 AM IST
Sharukh Khan अमर उजाला नेटवर्क, जालौन
अमर उजाला नेटवर्क, जालौन Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 03 Nov 2026 07:49 AM IST
सार

जालौन के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। अधिवक्ता की हत्या के लिए कानपुर के मोनू को 10 लाख की सुपारी दी गई थी। 32 बीघा जमीन के विवाद में ठेकेदार इंद्रजीत यादव ने यह सुपारी दी थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गयादीन अहिरवार (68) की शनिवार को जमीन के विवाद में कार से अपहरण के बाद हत्या कर दी गई।

विज्ञापन
contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun
jalaun lawyer murder - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
जालौन के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार की हत्या के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। 32 बीघा (छह हेक्टेयर) जमीन के विवाद में मैनपुरी और हाल कानपुर निवासी ठेकेदार इंद्रजीत यादव ने अधिवक्ता की हत्या कराने के लिए कानपुर के वरुण विहार बस्ती निवासी निवासी मोनू यादव को 10 लाख रुपये की सुपारी दी थी। पुलिस मोनू की तलाश कर रही है उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया है।


मोनू ने तीन शूटर सर्वेश शुक्ला, आशीष विश्वकर्मा और केशव कटियार (तीनों कानपुर के) के माध्यम से 31 अक्तूबर को गयादीन का अपहरण कराया और फिर गुजैनी में हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने तीनों शूटरों के साथ सुपारी देने के आरोपी इंद्रजीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है। 
Trending Videos
contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun
शव मिलने के बाद बिलखता बेटा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
एसपी सुरेश चंद रावत ने बताया कि मोनू के पिता अजय के मोबाइल से इंद्रजीत और मोनू के बीच घटना से पहले और बाद के व्हाट्सएप चैट मिले हैं। इन्हीं के आधार पर हत्या की साजिश और सुपारी दिए जाने की बात सामने आई है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं साजिश में सहयोग करने पर मोनू के पिता अजय को भी गिरफ्तार किया जाएगा। 
contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun
शव मिलने के बाद जांच करती पुलिस की टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
कई जिलों के अधिवक्ताओं में रोष
कालपी बार संघ अध्यक्ष गयादीन की हत्या से कई जिलों के अधिवक्ताओं में आक्रोश है। कालपी में सोमवार को वकीलों ने काम नहीं किया। अगले दो दिन भी न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। जिला बार संघ ने आमसभा में मृतक के परिवार को पांच करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई। हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, औरैया, महोबा और कानपुर में अधिवक्ताओं में रोष दिख। ज्ञापन देकर अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun
इसी जैक से हमला कर वकील की हत्या की गई थी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
मोनू की गिरफ्तारी से खुलेंगे साजिश के कई राज
पुलिस के मुताबिक, हत्या की सुपारी लेने वाला मोनू यादव इस पूरे घटनाक्रम की अहम कड़ी है। उसने ही इंद्रजीत और शूटरों के बीच संपर्क कराया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। एसपी ने उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। 

 
विज्ञापन
contract of 10 lakh was given to Monu from Kanpur for the murder of the advocate of jalaun
शव मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
वहीं, मोनू के पिता अजय यादव की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पुलिस के अनुसार, उसने साजिश में सहयोग किया था और उसे भी गिरफ्तार किया जाना है। एसपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट सहित एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed