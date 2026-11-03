न्यू कानपुर सिटी: 40 से 42 हजार रुपये गज में मिलेंगे प्लाॅट, CM योगी करेंगे लांचिंग, उपलब्ध होंगी ये सुविधाएं

न्यू कानपुर सिटी में शहरवासी 40 से 42 हजार रुपये गज में प्लॉट खरीद सकेंगे। कानपुर विकास प्राधिकरण की इस बहुप्रतिष्ठित आवासीय योजना को लांच करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर आएंगे। केडीए के अधिकारी सीएम से समय मांग रहे हैं। मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच न्यू कानपुर सिटी बसाने की कवायद साल 1996 में शुरू हुई थी।

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योजना बेरी अकबरपुर कछार, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर और संभरपुर गांवों की जमीन पर विकसित की जा रही है। करीब 450 एकड़ में प्रस्तावित इस योजना को जमीन अधिग्रहण और मुआवजे के विवादों ने लंबे समय तक उलझाए रखा। किसानों के विरोध की वजह से मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इस दौरान कई केडीए उपाध्यक्ष बदले, लेकिन योजना लांच नहीं हो सकी।