{"_id":"6b092fa627e985ec450b3248","slug":"video-kanpur-sewage-water-accumulates-in-front-of-an-anganwadi-center-2026-11-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: आंगनबाड़ी केंद्र के सामने भरा सीवर का पानी, दुर्गंध से लोग परेशान, आवागमन में भी दिक्कत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मंधना में बगदौधी बांगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र के सामने नालियां चोक होने से सीवर का गंदा पानी भरा हुआ है। समस्या केवल केंद्र तक सीमित नहीं है, बल्कि बस्ती की सड़क और घरों के आसपास भी बदबूदार पानी जमा है। गंदे पानी के बीच से होकर स्थानीय लोगों को आवागमन करना पड़ रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र आने वाले बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लंबे समय से जलभराव और दुर्गंध के चलते संक्रामक बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद जिम्मेदारों की ओर से नालियों की सफाई और जलनिकासी की व्यवस्था नहीं कराई जा रही है। स्थानीय लोगों ने समस्या से निजात दिलाने की मांग की है।

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