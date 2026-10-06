{"_id":"6ac4dbaf2af54c8dda02c207","slug":"video-kanpur-sewage-flowing-on-the-route-to-patthar-ghat-and-kacha-ghat-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पत्थर घाट और कच्चा घाट को जाने वाले मार्ग पर बह रहा सीवर का पानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिठूर में रोजाना सैकड़ो की संख्या में लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं और पितृ पक्ष के मौके पर बिठूर के पत्थर घाट और कच्चा घाट पर लोग श्राद्ध पूजन करवाते हैं। बिठूर के पत्थर घाट और कच्चा घाट को जाने वाले प्रमुख रास्ते पर बनी नाली टूट फूट गई है। नाली के टूटने की वजह से सीवर का पानी सड़क पर से ही होकर बह रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इसी सीवर के पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है।

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