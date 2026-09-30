{"_id":"6abcdf338b5e324f370a73a3","slug":"video-kanpur-rss-comes-to-the-rescue-amidst-flood-crisis-food-and-water-distributed-in-the-pandu-river-area-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: बाढ़ के संकट में आरएसएस बना सहारा, पांडु नदी क्षेत्र में भोजन-पानी का वितरण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में पांडु नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से आई बाढ़ के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक राहत और बचाव कार्यों में जुट गए हैं। संघ के कार्यकर्ताओं ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों जैसे भौतीखेड़ा, नयी बस्ती, बंगाली कॉलोनी, मर्दनपुर और मेहरबान सिंह पुरवा आदि में भोजन सामग्री का वितरण किया। इसके अलावा, ट्रैक्टरों के जरिए प्रभावित नागरिकों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बिजली गुल होने से प्रभावित बस्तियों में टैंकरों के जरिए पेयजल उपलब्ध कराया गया और जल्द ही मेडिकल कैंप व गृहस्थी किट बांटने की योजना है।

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