कानपुर: 72 वर्षीय डॉक्टर से 48 लाख की ठगी, डिजिटल अरेस्ट रखकर ऐंठे रुपये, महिला समेत तीन शातिर गिरफ्तार

कानपुर के स्वरूपनगर में 72 वर्षीय वृद्ध डॉक्टर को सात दिनों तक डिजिटल अरेस्ट का खौफ दिखाकर 48 लाख रुपये हड़प लिए गए। मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने तीन शातिरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए शातिर ठगों ने ऑनलाइन डरा-धमकाकर डॉक्टर से बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कराई थी।

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साइबर थाना पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान कानपुर निवासी वासु, कैंट कानपुर निवासी कंचन और रायबरेली निवासी आतिश के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गिरोह देश भर में लोगों को डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर अपने जाल में फांसता था।