कानपुर: अब हरदोई भेजी गईं एंटी रैबीज वैक्सीन गायब, न्यू आरजे एजेंसीज से भेजे गए थे 30 वॉयल, ये है आशंका

कानपुर में न्यू आरजे एजेंसीज से आगरा भेजी गए नकली एंटी रैबीज वैक्सीन के 500 वॉयल अभी तक ड्रग विभाग को मिल नहीं पाए हैं। इसी एजेंसी से हरदोई भेजी गए 30 वॉयल भी अब गायब हो गए हैं। अफसर इन्हें तलाशने में जुटे हैं। ड्रग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध और नकली पाई गई वैक्सीन के बैच की खेप हरदोई भेजे जाने की सूचना मिली थी।

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इसके बाद जब स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की गई, तो आपूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की सूचना हरदोई के ड्रग इंस्पेक्टर को दी गई है। अब हरदोई में भी वैक्सीन के गायब होने से इस बात की आशंका गहरी हो गई है कि फर्जीवाड़े का यह नेटवर्क सिर्फ एक-दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हो सकते हैं।