कानपुर: अब हरदोई भेजी गईं एंटी रैबीज वैक्सीन गायब, न्यू आरजे एजेंसीज से भेजे गए थे 30 वॉयल, ये है आशंका
Kanpur News: न्यू आरजे एजेंसीज से जुड़े संदिग्ध और नकली एंटी रैबीज वैक्सीन प्रकरण का दायरा लगातार गहराता जा रहा है। आगरा के बाद अब हरदोई भेजे गए एंटी रैबीज वैक्सीन के 30 वॉयल भी गायब मिलने से ड्रग विभाग और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है।
विस्तार
कानपुर में न्यू आरजे एजेंसीज से आगरा भेजी गए नकली एंटी रैबीज वैक्सीन के 500 वॉयल अभी तक ड्रग विभाग को मिल नहीं पाए हैं। इसी एजेंसी से हरदोई भेजी गए 30 वॉयल भी अब गायब हो गए हैं। अफसर इन्हें तलाशने में जुटे हैं। ड्रग विभाग के अधिकारियों के अनुसार, संदिग्ध और नकली पाई गई वैक्सीन के बैच की खेप हरदोई भेजे जाने की सूचना मिली थी।
इसके बाद जब स्थानीय स्तर पर खोजबीन शुरू की गई, तो आपूर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। मामले की सूचना हरदोई के ड्रग इंस्पेक्टर को दी गई है। अब हरदोई में भी वैक्सीन के गायब होने से इस बात की आशंका गहरी हो गई है कि फर्जीवाड़े का यह नेटवर्क सिर्फ एक-दो शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार प्रदेश के कई जिलों से जुड़े हो सकते हैं।
हरदोई भेजी गई वैक्सीन भी गायब है
ड्रग विभाग अब पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि क्या हरदोई भेजे गए वाॅयल को भी कागजों पर फर्जी बिलिंग के जरिये गायब दिखाया गया है या फिर इसे बाजार में खपा दिया गया है। सहायक आयुक्त गोविंद गुप्ता ने बताया कि हरदोई भेजी गई वैक्सीन भी गायब है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई है और हरदोई के ड्रग विभाग को भी सूचित किया है।