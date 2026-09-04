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कानपुर: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बारिश का कहर, गहरे गड्ढे और कटी जालियों से बढ़ा हादसों का खतरा

कानपुर ब्यूरो

Updated Fri, 04 Sep 2026 02:20 PM IST Updated Fri, 04 Sep 2026 02:20 PM IST







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उत्तर प्रदेश के प्रमुख हाईस्पीड कॉरिडोर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रही बारिश ने निर्माण और रखरखाव की पोल खोल दी है। बिल्हौर क्षेत्र के अरौल के पास एक्सप्रेस-वे की मुख्य सड़क और सर्विस रोड पर पानी से भरे गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। ... और पढ़ें

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