कन्नौज: झपकी आने से बेकाबू हुआ ट्रक, डिवाइडर तोड़ खाई में गिरा, चालक और हेल्पर घायल, मेडिकल कॉलेज में भर्ती

कन्नौज जिले में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुरुवार देर रात कट नंबर 207 के पास चालक को अचानक नींद की झपकी आने से मक्का लदा ट्रक अनियंत्रित हो गया। ट्रक साइड डिवाइडर तोड़ते हुए एक्सप्रेसवे से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में चालक और हेल्पर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा में भर्ती कराया।

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जानकारी के अनुसार ट्रक रानीगंज, बिहार से मक्का लादकर कामां, भरतपुर (राजस्थान) जा रहा था। ट्रक को रामपुर जिले के थाना मिलकखानम क्षेत्र के मिर्जापुर निवासी रिजवान पुत्र इस्लाम चला रहा था। उसके साथ थाना खजुरिया क्षेत्र के रसूलपुर निवासी मुजीम खान पुत्र अजीम खान हेल्पर के रूप में मौजूद था। कट नंबर 207 के पास चालक को अचानक नींद की झपकी आ गई।