कानपुर मौसम अपडेट: 22 से शुरू हो सकता है बारिश का दौर, बादलों की बढ़ेगी आवाजाही, धूप और उमस पर लगेगा ब्रेक

अंडमान सागर में बनने वाले नए कम दबाव के क्षेत्र का असर कानपुर परिक्षेत्र के मौसम पर भी पड़ेगा। इससे 22 सितंबर से बारिश के आसार बन रहे हैं। धीरे-धीरे सुस्त पड़ रहा मानसून फिर सक्रिय हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि यह सिस्टम अभी शुरुआती चरण में है।

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इसके आगे बढ़ने से मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी से होते हुए जब आगे बढ़ेगा तो वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और गोरखपुर आदि जिलों में में सबसे पहले और सबसे ज्यादा असर दिखेगा।