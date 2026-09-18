कानपुर: केयरटेकर विभाग में फर्जीवाड़ा, खानपान पर उड़ा दिए 73 लाख, कागजों में लगे सबमर्सिबल पंप, जांच के निर्देश

कानपुर नगर निगम में धांधली के बीच भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। अब केयरटेकर विभाग में वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर जांच शुरू की गई है। आरोप है कि केयरटेकर ने पारिवारिक सदस्यों व सहकर्मियों के साथ मिलकर फर्म बनाई और सरकारी धन का बंदरबांट किया है। जिलाधिकारी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी नगर ने नगर आयुक्त को पत्र भेजकर जांच कराने और रिपोर्ट देने को कहा है।

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सेवाग्राम कॉलोनी, दादानगर निवासी राकेश मिश्र ने केयर टेकर विभाग में हो रही अनियमितता की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में की थी। इसमें कहा गया है कि केयरटेकर खुद या परिवार वालों के साथ मिलकर फर्म चला रहे हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी के नाम पर फर्म बनाकर फर्जी बिल के आधार पर भुगतान करा रहे हैं। आरोप है कि अकेले खानपान में आठ माह में 73 लाख रुपये खर्च कर दिए गए।