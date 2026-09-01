{"_id":"6a96729d0e7fa71b7f0b1fa8","slug":"video-kanpur-rain-wreaks-havoc-in-panki-mig-roads-turn-into-ponds-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर: पनकी एमआईजी में बारिश बनी आफत, सड़कें बनीं तालाब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बारिश ने पनकी एमआईजी इलाके की व्यवस्था की पोल खोल दी। लगातार बारिश के बाद एमआईजी रोड पर घुटनों तक पानी भर गया और सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं। नाले और नालियां ओवरफ्लो होने से बरसात का पानी आसपास के रिहायशी इलाकों में फैल गया। एमआईजी रोड से स्वराज नगर सी ब्लॉक, बी ब्लॉक समेत आसपास के मोहल्लों को जोड़ने वाले रास्तों पर भी जलभराव है। सड़क पर पानी भरने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। कई लोग पानी के बीच से होकर निकलने को मजबूर हैं।

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