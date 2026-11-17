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कानपुर के आर ब्लॉक मेजर भदौरिया पार्क में पेड़ों की अंधाधुंध छटाई पर उठे सवाल

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:41 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:41 PM IST







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कानपुर के आर ब्लॉक स्थित मेजर भदौरिया पार्क में पेड़ों की छटाई के नाम पर बड़ी-बड़ी शाखाएं काटे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय नागरिकों ने सवाल उठाया है कि जब आसपास बिजली की कोई लाइन या बारिश का मौसम नहीं है, तो छटाई की आड़ में पेड़ों की मोटी शाखाएं क्यों चोरी की जा रही हैं। ... और पढ़ें

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