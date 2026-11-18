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कानपुर: लेबर कोर्ट और सहायक श्रम आयुक्त के रिक्त पदों पर भर्ती न होने पर दूसरे दिन भी जारी रहा धरना

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 18 Nov 2026 05:43 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 05:43 PM IST







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लेबर लॉ रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के बैनर तले श्रम प्रतिनिधियों ने लेबर कोर्ट में रिक्त पीठासीन अधिकारियों और सहायक श्रम आयुक्त के पदों पर तत्काल भर्ती की मांग को लेकर सर्वोदय नगर स्थित अपर श्रम आयुक्त कार्यालय पर दूसरे दिन भी धरना-प्रदर्शन जारी रखा। वक्ताओं ने शासन-प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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