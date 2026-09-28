कानपुर: धार्मिक स्थल बिठूर के प्रवेश द्वार पर लगा कूड़े का अंबार

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बिठूर पौराणिक महत्व के लिए पूरे देश में विख्यात है। यहां रोजाना सैकड़ों लोग पर्यटन के लिए आते हैं लेकिन बिठूर में प्रवेश करने के लिए बने मनु द्वार के समीप गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नगर पंचायत के सफाईकर्मी यहां कूड़ा डालते है इस वजह से यहां मंधना बिठूर रोड किनारे काफी जगह पर कूड़ा फैला हुआ है।

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