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कानपुर: कल्याणपुर हादसे के बाद फूटा गुस्सा, मसवानपुर चौराहे पर शव रखकर परिजनों ने लगाया जाम

कानपुर ब्यूरो

Updated Sat, 05 Sep 2026 03:45 PM IST Updated Sat, 05 Sep 2026 03:45 PM IST







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कल्याणपुर के आवास विकास-3 के पास शुक्रवार रात सड़क हादसे में दो दोस्तों की मौत के बाद शनिवार को परिजनों ने मसवानपुर चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजनों के आक्रोश और चक्काजाम के कारण यातायात बाधित हो गया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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