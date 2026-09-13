फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur: National General Secretary paid floral tribute at the statue of Chaudhary Charan Singh

कानपुर: राष्ट्रीय महामंत्री ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

Sun, 13 Sep 2026 09:22 PM IST
Shikha Pandey
Shikha Pandey Shikha Pandey
Updated Sun, 13 Sep 2026 09:22 PM IST
Kanpur: National General Secretary paid floral tribute at the statue of Chaudhary Charan Singh
राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) त्रिलोक त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह व कार्यकारी अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने लखनऊ से कानपुर देहात जाते हुए रामादेवी चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि बागपत से बलिया तक, सोनभद्र से सहारनपुर तक, एनडीए के जहां-जहां प्रत्याशी लड़ेंगे, वहां-वहां पार्टी के कार्यकर्ता तन-मन-धन से एकजुट होकर उन्हें जिताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी ने पूरे प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि जिले-जिले में लाभार्थियों से मिलकर और महिलाओं के बीच जाकर प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में वृहद रूप से बताएं। इस दौरान श्री सुरेश गुप्ता, उपाध्यक्ष, रजनीकांत मिश्रा, मोहम्मद उस्मान व नरेंद्र सिंह यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

शिमला में दोपहर बाद बारिश, धुंध ने राजधानी को आगोश में लिया

shimla rain after noon fog engulfs capital on sunday
Shimla
13 Sep 2026

कैथल: बिना लाइसेंस विस्फोटक पदार्थ से पटाखे तैयार करने का आरोप, फैक्ट्री मालिक समेत चार काबू

Four people, including the factory owner, were arrested for manufacturing firecrackers without a license in Kaithal.
Kaithal
13 Sep 2026

VIDEO: खून नहीं दिया तो युवक को पीटा, जबरन उठा ले गए दबंग

youth beaten and forcibly abducted by strongmen for refusing to donate blood
Agra
13 Sep 2026

VIDEO: युवक ने दी फोटो वायरल करने की धमकी, एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

Youth threatens to make photo viral police register FIR and begin investigation
Agra
13 Sep 2026

VIDEO: बचपन के शौक को बनाया हुनर, शिखा ने मधुबनी पेंटिंग से संवारी जिंदगी

Shikha transformed her life through Madhubani painting
Mathura
13 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: क्षेत्रीय हैंडबॉल व वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बाबू दाऊदयाल विद्यालय का दबदबा

Babu Daudayal School Dominates Regional Handball and Volleyball Competition
Mathura
13 Sep 2026

VIDEO: श्रीमद्भागवत कथा से पहले धूमधाम से निकाली कलश यात्रा

grand Kalash Yatra was taken out before Shrimad Bhagwat Katha
Mainpuri
13 Sep 2026
विज्ञापन

VIDEO: सत्संग के बीच पार्क में मिली लाश, नाक से बह रहा था खून; शिनाख्त के प्रयास में जुटी पुलिस

Body of young man found in park in agra
Agra
13 Sep 2026

श्रावस्ती में थाना प्रभारी पर बिना शिकायत लिए महिला को भगाने और धमकाने का आरोप

श्रावस्ती में थाना प्रभारी पर बिना शिकायत लिए महिला को भगाने और धमकाने का आरोप
Shravasti
13 Sep 2026

VIDEO: कोच के अंदर जला मिला फ्रिज-एसी और बैटरी, रेलवे की टीम ने शुरू की जांच

Railway team begins investigation into train coach fire in Shikohabad
Firozabad
13 Sep 2026

VIDEO: गणेशोत्सव का उत्साह, बप्पा को घर ले जाने में जुटे भक्त

enthusiasm of Ganeshotsav devotees busy bringing Bappa home
Mainpuri
13 Sep 2026

VIDEO: मथुरा बना मंडलीय कुराश प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन

Mathura emerges as overall champion of divisional Kurash competition
Mathura
13 Sep 2026

VIDEO: मंदिरों के दर्शन कर लाैट रहे दोस्तों के साथ भयानक हादसा, नाले में गिरी तेज रफ्तार कार; पांच युवक गंभीर घायल

Car falls into drain in Mathura five friends injured
Mathura
13 Sep 2026

VIDEO: विनोद साहनी की हत्या के विरोध में निकाला मार्च, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

March held in protest against murder of Vinod Sahni
Agra
13 Sep 2026

VIDEO: छाता चीनी मिल की बहाली को लेकर उमड़ा जनसमूह, हाथों में गन्ना लेकर पहुंचे किसान

Crowds gather for revival of Chhata sugar mill farmers arrive carrying sugarcane
Mathura
13 Sep 2026

शाहजहांपुर: डॉ.सुदामा प्रसाद विद्यास्थली ने जय भारत अवार्ड जीता, विधायक ने बच्चों को किया पुरस्कृत

Dr. Sudama Prasad Vidyasthali won the Jai Bharat Award in Shahjahanpur
Shahjahanpur
13 Sep 2026

शाहजहांपुर: महिला थाने के सामने पाइप डालने के लिए सड़क पर खोदाई, दिनभर रही जाम की स्थिति

Traffic jam caused by road excavation in Shahjahanpur
Shahjahanpur
13 Sep 2026

जालंधर में युवक की संदिग्ध मौत, नशे के ओवरोड से मौत की आशंका

Suspicious death of a young boy in Jalandhar
Jalandhar
13 Sep 2026

अयोध्या में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 36 मरीजों का उपचार

अयोध्या में मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले में 36 मरीजों का उपचार
Ayodhya
13 Sep 2026

हांसी: बदला मौसम का मिजाज, बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत

People in Hansi get relief from humidity and heat after rain.
Hisar
13 Sep 2026

शिमला जोन-2 की खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आज होगा समापन

shimla zone 2 school sports volleyball final ghanahatti kohbag
Shimla
13 Sep 2026

अंबेडकरनगर में साजिद के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, तीन दिन बाद दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट

अंबेडकरनगर में साजिद के घर पहुंचा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, तीन दिन बाद दर्ज हुई गुमशुदगी की रिपोर्ट
Ambedkar Nagar
13 Sep 2026

शिमला: प्रदर्शनी में चूल्हे पर बन रही मक्की की रोटी के चित्र ने दर्शकों को लुभाया

shimla indreni art exhibition maize roti painting attracts visitors
Shimla
13 Sep 2026

अलीगढ़ में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

अलीगढ़ में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या
City and States Archives
13 Sep 2026

VIDEO: कैसरबाग कचहरी परिसर के बाहर अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश

VIDEO: कैसरबाग कचहरी परिसर के बाहर अवैध निर्माण तोड़ने का आदेश
Lucknow
13 Sep 2026

मंडी: डॉ. राजीव बिंदल बोले- महेंद्र सिंह ने मेरे पहले चुनाव को जिताने में निभाई थी अहम भूमिका

rajeev bindal praises mahendra singh role in first election win dharampur
Mandi
13 Sep 2026

कुल्लू: अमर चंद प्रेमी बोले- दिव्यांगजनों की पेंशन 1500 रुपये करने की मांग

kullu disabled welfare association demands pension hike to 1500 rupees
Kullu
13 Sep 2026

VIDEO: राजश्री- कमला पसंद के नकली रैपर में भर रहे थे मसाला, मड़ियांव में फैक्टरी का भंडाफोड़

VIDEO: राजश्री- कमला पसंद के नकली रैपर में भर रहे थे मसाला, मड़ियांव में फैक्टरी का भंडाफोड़
Lucknow
13 Sep 2026

VIDEO: गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को रामनगर पुलिस ने रोका, बोले- विनोद साहनी की हत्या करवाई गई, सीबीआई जांच हो

VIDEO: गोंडा जा रहे चंद्रशेखर आजाद को रामनगर पुलिस ने रोका, बोले- विनोद साहनी की हत्या करवाई गई, सीबीआई जांच हो
Gonda
13 Sep 2026

पूर्व राज्यपाल की पत्नी का निधन, अंतिम निवास स्थल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा

Former Governor s wife passes away
Noida
13 Sep 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed