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कानपुर: नौबस्ता हमीरपुर रोड पर तेज बारिश के बीच निकलते दिखे वाहन सवार

Shikha Pandey

Updated Sat, 26 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 05:15 PM IST







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कानपुर में बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। नौबस्ता हमीरपुर रोड पर वाहन सवार तेज बारिश के बीच निकलते दिखे।

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