{"_id":"6ab3e6db755a0b157108060b","slug":"video-kanpur-metro-begins-road-improvement-work-near-vijay-nagar-station-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"कानपुर मेट्रो ने विजय नगर स्टेशन के पास सड़क सुधार का काम शुरू किया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कानपुर में जहां एक तरफ कानपुर सेंट्रल से नौबस्ता तक मेट्रो सेवा विस्तार की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कॉरिडोर-2 के एलिवेटेड सेक्शन के निकट परियोजना से जुड़ी सड़कों के पुनर्स्थापन कार्य भी योजनाबद्ध रूप से शुरू कर दिए गए हैं। इसी क्रम में विजय नगर स्टेशन से दादा नगर की ओर जाने वाली सड़क के रेस्टोरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। विजय नगर स्टेशन से दादा नगर पुल तक सड़क को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। शहर के अत्यंत व्यस्त इलाकों में से एक इस सड़क पर रोड रेस्टोरेशन कार्य के दौरान आमजन और वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग की गई है और यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है।

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