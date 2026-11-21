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कानपुर: रामादेवी चौराहे पर लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहने से राहगीर हुए परेशान

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 21 Nov 2026 02:29 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 02:29 PM IST







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कानपुर के प्रमुख व्यस्ततम रामादेवी चौराहे पर यातायात का दबाव बढ़ने के कारण भीषण जाम लग गया, जिससे सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। चौराहे पर काफी देर तक वाहन रेंग-रेंगकर चलते रहे, जिसके चलते जाम में फंसे राहगीरों और वाहन सवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

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